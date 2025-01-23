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Жителя Нижнекамска будут судить за 10 попыток сбыта наркотиков через интернет

В Нижнекамске 40-летний местный житель предстанет перед судом за 10 попыток сбыта наркотиков через интернет. Общая масса наркотических средств составила 12,35 гр. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Жителя Нижнекамска будут судить за 10 попыток сбыта наркотиков через интернет

Жителя Нижнекамска будут судить за 10 попыток сбыта наркотиков через интернет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жителя Нижнекамска будут судить за 10 попыток сбыта наркотиков через интернет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2023 по май 2024 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц, пытался сбыть наркотики через интернет, но его и других соучастников преступления задержала полиция.

Материалы уголовного дела в отношении других участников будут рассматриваться отдельно.

Артём Дергунов

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