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В Чувашии прокуратура добилась дофинансирования жилья сиротам на 500 млн руб.

В Канашском округе завершено строительство жилого дома, где 23 сироты получили благоустроенные квартиры. Финансирование программы предоставления жилья сиротам в 2024 году увеличили на 500 млн руб. по инициативе прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Чувашии прокуратура добилась дофинансирования жилья сиротам на 500 млн руб.

В Чувашии прокуратура добилась дофинансирования жилья сиротам на 500 млн руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Чувашии прокуратура добилась дофинансирования жилья сиротам на 500 млн руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка Канашской межрайонной прокуратуры выявила, что сироты длительное время не получали положенное жилье. Для решения проблемы финансирование строительства и приобретения квартир было увеличено на 500 млн руб.

После вмешательства надзорного ведомства администрация Канашского муниципального округа заключила контракт на покупку 23 квартир в новом доме.

Прокуратура контролировала процесс: застройщику вынесли предостережение, а подрядчик и заказчик регулярно отчитывались о ходе работ на совещаниях.

Финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот в Чувашии в 2025 году увеличилось на 200 млн рублей, доведя общую сумму до 1,15 млрд рублей.

Анар Зейналов

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