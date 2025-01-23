Директор одного из татарстанских спортивных клубов Мамадышского района получил срок за издевательства над 12 детьми в лагере во время тренировок. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мамадышском районе осудили мужчину, истязавшего 12 детей на тренировках

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Мамадышском районе осудили мужчину, истязавшего 12 детей на тренировках

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что во время летнего выезда в палаточный лагерь 41-летний мужчина систематически наказывал детей физически и применял психологическое насилие за ошибки на тренировках или отказ от выполнения упражнений из-за усталости.

Обвиняемого приговорили к 2 годам и 2 месяцам тюрьмы с испытательным сроком 2 года.

В Чувашии 21 января возбудили уголовное дело против учительницы, которая издевалась над девочкой с инвалидностью.

Дарья Сайфиева