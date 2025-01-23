Главные новости за 23 января. Сочи

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский обжаловал в кассационной инстанции решение Московского городского суда, оставившего его под стражей.

Хлебокомбинат Сочи объявил о поиске поставщика комплексной пищевой добавки «Хефефри» производства Германии. Общая стоимость контракта составит 49 млн руб., а объем поставки — 120 тыс. кг.

В 2024 году за незаконную торговлю в Сочи с нарушителей взыскали 15 млн руб.

В Сочи в 2024 году средняя стоимость лота на рынке недвижимости выросла на четверть. Ценник увеличился с 24,9 млн руб. в январе минувшего года до 31,4 млн руб. в январе 2025-го.

Сочинские курорты остаются лидерами среди популярных российских горнолыжных направлений. Всего в стране этой зимой туристов принимают 360 горнолыжных курортов, комплексов и баз, интерес к ним за прошедший год вырос на 15%.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» завершает демонтаж компонентов самолета Airbus A320, который осенью 2023 года совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области.

В Сочи цены раннего бронирования летнего отдыха в 2025 году на 15–20% выше, чем годом ранее. Средняя стоимость недели летнего отдыха в Большом Сочи при бронировании в январе будет варьироваться от 40–60 тыс. руб. на двоих в бюджетных отелях до 237–266 тыс. за неделю с завтраками в пятизвездочных средствах размещения.

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» определили степень загрязнения песка в Анапе после разлива мазута в Черном море. Показатель в 14 раз превышает допустимую норму.