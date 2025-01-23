Цены раннего бронирования летнего отдыха в Сочи выросли на 15–20%

В Сочи цены раннего бронирования летнего отдыха в 2025 году на 15–20% выше, чем годом ранее. Средняя стоимость недели летнего отдыха в Большом Сочи при бронировании в январе будет варьироваться от 40–60 тыс. руб. на двоих в бюджетных отелях до 237–266 тыс. за неделю с завтраками в пятизвездочных средствах размещения, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на исследование рынка гостиничных услуг Сочи, проведенного аналитической компанией BUTLER Hospitality.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Аналитики уточняют, что в большинстве отелей Сочи действуют тарифы раннего бронирования туров. При этом, отмечают эксперты, уже весной скидки раннего бронирования действовать не будут. При бронировании ближе к сезону цены могут быть выше в среднем на 25–30% по сравнению с минувшим годом.

По мнению экспертов, Сочи остро не хватает отелей категории четыре и пять звезд — дефицит составляет порядка 50 тыс. номеров. При этом в 2025 году вводятся в эксплуатацию не больше 10 тыс. номеров.

Всего в Сочи в 2025 году работают 842 отеля. Больше всего — 36% — отели без звезд (306 объектов). Около трети — отели категории три звезды (267 отелей). Далее идут четырехзвездочные средства размещения (15%, 127 отелей). Пятизвездочных гостиниц в Сочи лишь 5% — 39 объектов.

Вячеслав Рыжков