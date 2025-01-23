Курорты Сочи лидируют в топе горнолыжных направлений

Сочинские курорты остаются лидерами среди популярных российских горнолыжных направлений. Всего в стране этой зимой туристов принимают 360 горнолыжных курортов, комплексов и баз, интерес к ним за прошедший год вырос на 15%, передает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Лидируют по объемам продаж горный кластер Сочи, Архыз, Шерегеш. Как отмечает основатель экосистемы «Горы России» Илья Виноградов, все больше туристов выбирают горнолыжные курорты, в том числе и для отдыха, не связанного с катанием на лыжах и сноубордах.

«Сегодня мы наблюдаем некоторое неравномерное распределение по количеству катающихся. Например, на Кавказе сконцентрировано около 30% всех горнолыжных трасс. В топе, конечно, горный кластер Сочи, это абсолютный лидер, за период с 30 декабря по сегодняшний день турпоток туда вырос вдвое по сравнению с предыдущим зимним сезоном»,— рассказал господин Виноградов.

В Архызе наблюдается рост турпотока на 32%, в Шерегеше — на 28%. Рост на 20% показывает Манжерок. Спикер напомнил также, что в феврале запланировано открытие курорта Мамисон в Северной Осетии.

Вячеслав Рыжков