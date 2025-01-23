В 2024 году в Сочи взыскали 15 млн рублей за несанкционированную торговлю

В 2024 году за незаконную торговлю в Сочи с нарушителей взыскали 15 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

С начала 2024 года в рамках борьбы с несанкционированной торговлей и нарушениями правил благоустройства представители департамента курортов, туризма и потребительской сферы мэрии осуществили около 340 проверок. Эта работа привела к составлению свыше 6,3 тыс. административных протоколов.

В результате недавнего мониторинга, который провели специалисты департамента, составили шесть административных протоколов по улицам Демократическая и Кирова.

«Ъ-Сочи» писал, что представители департамента совместно с правоохранительными органами проверили 47 точек продажи пиротехники в декабре 2024 года. В Хостинском районе обнаружены четыре факта несанкционированной торговли, составлены административные протоколы, товар изъят полицией.

Мария Удовик