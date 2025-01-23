Хлебокомбинат Сочи ищет поставщика немецкой пищевой добавки за 49 млн рублей

Хлебокомбинат Сочи объявил о поиске поставщика комплексной пищевой добавки «Хефефри» производства Германии. Общая стоимость контракта составит 49 млн руб., а объем поставки — 120 тыс. кг, по данным карточки госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Поставщик должен будет доставлять продукцию по заявкам в течение действия договора. Ориентировочная ежемесячная потребность составляет 7–8 тыс. кг, периодичность поставок — два раза в неделю. По договору, поставки будут происходить по мере необходимости.

Участники закупки могут предоставить образец товара с сопроводительными документами.

К добавке предъявляют определенные требования к качеству и упаковке. Пищевая добавка должна соответствовать стандартам и содержать определенные ингредиенты (мука пшеничная, эмульгатор, гороховые волокна, агент антислеживающий и др.). Товар в бумажном мешке по 25 кг должны упаковать в ящики из гофрированного картона. Доставка осуществляется транспортом поставщика в течение пяти дней с момента подачи заявки.

Заявки принимают до 5 февраля 2025 года. Договор будет действовать до 31 марта 2026 года.

Мария Удовик