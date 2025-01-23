Экс-мэр Сочи обжаловал свой арест в кассации

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский обжаловал в кассационной инстанции решение Московского городского суда, оставившего его под стражей, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. Алексея Копайгородского обвиняют в растрате в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Ранее, 15 января, Мосгорсуд признал законным продление ареста господину Копайгородскому на три месяца, исходя из решения Мещанского суда. В деле также фигурирует и его супруга, Янина Копайгородская, которая находится под домашним арестом. Янину и Алексея Копайгородских обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По материалам дела, с 1 января по 23 августа 2022 года экс-глава курорта дал указание на образование двух земельных участков площадью 787 «квадратов» каждый для последующего переоформления на подконтрольные лица. Эти участки продали за 47 тыс. руб. каждый учителю и врачу, относящимся к льготной категории граждан.

Позднее адвокат Полина Чернышенко приобрела эти участки за 7 млн руб. каждый и перепродала один из них Янине Копайгородской по той же цене. Кадастровая стоимость участков составила 1,8 млн руб. Следствие считает, что действия господина Копайгородского привели к ущербу бюджету в размере почти 3,7 млн руб.

«Ъ-Сочи» писал, что защита жены бывшего главы Сочи обжаловала продление домашнего ареста. Дата рассмотрения апелляции не уточняется.

Мария Удовик