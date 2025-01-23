В 2024 году средняя стоимость квартир в Сочи выросла на четверть

В Сочи в 2024 году средняя стоимость лота на рынке недвижимости выросла на четверть. Ценник увеличился с 24,9 млн руб. в январе минувшего года до 31,4 млн руб. в январе 2025-го, пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу bnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в Сочи за указанный период выросла на 24% — с 620 тыс. руб. до 767,5 тыс. руб. В Краснодаре за год средняя стоимость лота выросла лишь на 4% — с 8,4 млн руб. до 8,7 млн руб. «Квадрат» жилья на рынке краевой столицы подешевел на 1%, до 160,1 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что разница динамики Сочи и Краснодара обусловлена разным составом предложения и структурой рынка в данных городах. В Краснодаре в основном экспонируются лоты комфорт-класса, а объем предложения «весьма велик». В Сочи в это же время преобладает высокобюджетный сегмент: жилье бизнес-, премиум- и элит-класса.

В течение прошлого года на курорте запустили 17 новых проектов, в шести из которых средняя стоимость «квадрата» превышала 1 млн руб.

Вячеслав Рыжков