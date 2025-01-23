Севший в поле самолет рейса Сочи — Омск разберут не позднее февраля

Авиакомпания «Уральские авиалинии» завершает демонтаж компонентов самолета Airbus A320, который осенью 2023 года совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Как сообщает пресс-служба перевозчика, работы по разборке воздушного судна рейса Сочи — Омск планируют завершить не позднее февраля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пока специалисты компании демонтировали двигатели с навесным оборудованием, капоты, реверсы и электронику. В последнюю очередь сняли стойки шасси, а фюзеляж, крылья и хвостовое оперение готовы к утилизации. Все снятые элементы отправят в Екатеринбург для проверки и оценки возможности дальнейшей эксплуатации.

Ранее представители «Уральских авиалиний» отметили, что детали, находящиеся в летной годности, повторно проверят. После проверки их могут использовать в будущем. Поврежденные компоненты подлежат ремонту или утилизации.

Аварийная посадка произошла в середине сентября 2023 года, когда самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс из Сочи в Омск. Воздушное судно ранее запросило разрешение на посадку в аэропорту Новосибирска по причине технической неисправности — отказа одной из гидросистем. Однако в процессе полета к Новосибирску возникли дополнительные сложности, в том числе сильный ветер и риск нехватки топлива. В связи с этим командир принял решение о совершении аварийной посадки на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 170 человек, среди которых шесть членов экипажа и 23 ребенка. В результате инцидента за медицинской помощью обратились пять пассажиров.

Мария Удовик