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Силовики задержали подозреваемого в убийстве 7 человек в 1993 году на Урале

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семи человек в 1993 году в Каменске-Уральском (Свердловская область), сообщил источник «Ъ-Урал», знакомый с обстоятельствами расследования.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В отношении него возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в суде Каменска-Уральского. По данным «Ъ-Урал», речь идет про Виктора Петриченко.

Напомним, ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал местных жителей Василия Кузнецова и Андрея Шевнина, обвиняемых в убийстве 13-летних девочек в 1994 году.

Мария Шараева

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