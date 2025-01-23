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Коммерсантъ FM
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Adobe Premiere Pro теперь сможет найти видео по текстовому описанию

Компания Adobe добавила в монтажную программу Premiere Pro функцию поиска материалов с помощью визуального распознавания на основе ИИ. Теперь достаточно описать содержание клипа, и программа сама найдет его для пользователя.

Найти можно, например, «рыбака с огромным сомом» или «человека на коньках», в поисковом запросе можно также описывать объекты, углы обзора камеры, местоположение и другие элементы при условии наличия расшифровки видео.

Пока что инструмент не распознает звук в видео и не может найти конкретных людей, однако может просматривать метаданные роликов и находить клипы по дате съемки или модели камеры. Функция не требует подключения к интернету, а в Adobe утверждают, что видеоконтент пользователей не используется для обучения ИИ.

Евгений Федуненко

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