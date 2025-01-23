Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в «триллионы» расходов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в случае проигрыша Украины в конфликте с Россией Североатлантический альянс будет вынужден потратить «дополнительные триллионы» для усиления обороны. Задачей НАТО он назвал усиление позиций Киева перед наступлением переговоров для достижения «устойчивого мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters Марк Рютте

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

«Если Украина проиграет, то для восстановления сдерживания остальной части НАТО это будет гораздо, гораздо более высокой ценой, чем та, которую мы рассматриваем в данный момент с точки зрения увеличения наших расходов и наращивания нашего промышленного производства»,— заявил Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе, имея в виду планы альянса увеличить целевой показатель трат на оборону с 2% до 3% ВВП (цитата по AP). «Это будут не миллиарды дополнительных расходов, а триллионы»,— добавил он.

По словам генсека НАТО, те страны альянса, которые еще не нарастили оборонные расходы до 2%, должны сделать это за два месяца. На конец прошлого года этого показателя достигли 23 из 32 членов Североатлантического альянса. При этом президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность призывал повысить целевой показатель до 5% ВВП.

О планах Трампа по решению конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Президент США повел на мировую».

Лусине Баласян