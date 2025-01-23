Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в «триллионы» расходов
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в случае проигрыша Украины в конфликте с Россией Североатлантический альянс будет вынужден потратить «дополнительные триллионы» для усиления обороны. Задачей НАТО он назвал усиление позиций Киева перед наступлением переговоров для достижения «устойчивого мира».
Марк Рютте
Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters
«Если Украина проиграет, то для восстановления сдерживания остальной части НАТО это будет гораздо, гораздо более высокой ценой, чем та, которую мы рассматриваем в данный момент с точки зрения увеличения наших расходов и наращивания нашего промышленного производства»,— заявил Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе, имея в виду планы альянса увеличить целевой показатель трат на оборону с 2% до 3% ВВП (цитата по AP). «Это будут не миллиарды дополнительных расходов, а триллионы»,— добавил он.
По словам генсека НАТО, те страны альянса, которые еще не нарастили оборонные расходы до 2%, должны сделать это за два месяца. На конец прошлого года этого показателя достигли 23 из 32 членов Североатлантического альянса. При этом президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность призывал повысить целевой показатель до 5% ВВП.
О планах Трампа по решению конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Президент США повел на мировую».