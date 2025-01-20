Власти Ленобласти модернизируют мемориальный комплекс «Дорога жизни»

Администрация Ленинградской области начала подготовку документов по модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни», сообщил губернатор Александр Дрозденко. Основные работы начнутся через год, но в течение 2025-го специалисты должны разработать план реставрации памятников «Дороги жизни» и «Зеленого пояса Славы». Стоимость проекта составит около 3 млрд рублей. Финансирование пойдет из федеральных и областных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти области проведут благоустройство территории вокруг мемориала «Разорванное кольцо»

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Власти области проведут благоустройство территории вокруг мемориала «Разорванное кольцо»

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Обновление пространства начнется с капремонта и расширения полотна на Дороге жизни. Затем исполнители займутся приведением памятников к единому архитектурному стилю. Каждый населенный пункт, как следует из документации, оборудуют мультимедийными досками, из которых посетители узнают исторические факты о территории времен блокады Ленинграда и Великой Отечественной войны.

Дорога жизни — ледовая трасса через Ладожское озеро, по которой с 22 ноября 1941 года начали поставлять в осажденный Ленинград продовольствие. Дорога действовала две зимы и была единственной военно-стратегической линией коммуникации для блокадного города. В период навигации перевозки на другой берег Ладоги этим маршрутом осуществлялись по воде. За все время по Дороге жизни перевезли более 16 млн тонн грузов, в том числе военного назначения, и эвакуировали более 1 млн человек.

Планируется, что модернизация затронет не только всю Дорогу жизни, включая водный этап по Ладожскому озеру, но и Малую дорогу жизни, обеспечивавшую оборону западных рубежей Ленинграда. Проект обновленного комплекса «Дорога жизни» основан на аналогичной концепции 1960-х годов, которая так и не была реализована. «Одним из важных элементов той версии был Зеленый пояс Славы Ленинграда — ландшафтное выделение линии обороны блокадного Ленинграда. К сожалению, проект не был завершен, но мы планируем реализовать задуманное, продемонстрировав на практике связь поколений»,— поделился ожиданиями господин Дрозденко. Завершиться работы по восстановлению должны в 2027 году.

По новому проекту создадут уличные экспозиции, памятники и музеи, посвященные истории блокады. Так, власти региона намерены благоустроить территорию вокруг мемориала «Разорванное кольцо» на западном берегу Ладожского озера. В ноябре 1941 года с расположенного тут Вагановского спуска на лед Ладожского озера, положив начало Дороге жизни, съехала первая машина.

Комплекс «Дорога жизни» начал формироваться в 1960–1970 годах вдоль исторической трассы, которая связывала блокадный Ленинград с Большой землей во время Великой Отечественной войны. Монументальные композиции установлены на первых 46 километрах дороги, от станции Ржевка до мыса Осиновец на Ладожском озере.

Самые известные памятники мемориального комплекса — «Цветок жизни», «Дуб и лавр», «Разорванное кольцо» и «Катюша». Каждый километр пути к Ладоге отмечен памятной стелой. Большинство архитектурных объектов, по мнению властей области, нуждаются в ремонте.

Вопрос о реконструкции начали обсуждать в 2023 году, когда президент Владимир Путин поручил правительству России и администрациям Петербурга и Ленинградской области создать проект модернизации мемориального комплекса.

Для разработки концепции модернизации памятников «Дороги жизни» в Ленобласти провели архитектурный конкурс с участием студентов профильных вузов. Итоги подвели в конце того же года: победил проект учащихся Санкт-Петербургского горного университета, описывающий будущую транспортную и туристическую инфраструктуру. Вслед за этим власти региона начали согласовывать бюджет модернизации. В 2025 году Ленобласть должна завершить подготовку проектной документации для реставрации памятников «Дороги жизни» и «Зеленого пояса Славы».

Стефания Барченкова