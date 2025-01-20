Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Ленобласти модернизируют мемориальный комплекс «Дорога жизни»

за 3 млрд рублей

Администрация Ленинградской области начала подготовку документов по модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни», сообщил губернатор Александр Дрозденко. Основные работы начнутся через год, но в течение 2025-го специалисты должны разработать план реставрации памятников «Дороги жизни» и «Зеленого пояса Славы». Стоимость проекта составит около 3 млрд рублей. Финансирование пойдет из федеральных и областных средств.

Власти области проведут благоустройство территории вокруг мемориала «Разорванное кольцо»

Власти области проведут благоустройство территории вокруг мемориала «Разорванное кольцо»

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Власти области проведут благоустройство территории вокруг мемориала «Разорванное кольцо»

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Обновление пространства начнется с капремонта и расширения полотна на Дороге жизни. Затем исполнители займутся приведением памятников к единому архитектурному стилю. Каждый населенный пункт, как следует из документации, оборудуют мультимедийными досками, из которых посетители узнают исторические факты о территории времен блокады Ленинграда и Великой Отечественной войны.

Дорога жизни — ледовая трасса через Ладожское озеро, по которой с 22 ноября 1941 года начали поставлять в осажденный Ленинград продовольствие. Дорога действовала две зимы и была единственной военно-стратегической линией коммуникации для блокадного города. В период навигации перевозки на другой берег Ладоги этим маршрутом осуществлялись по воде. За все время по Дороге жизни перевезли более 16 млн тонн грузов, в том числе военного назначения, и эвакуировали более 1 млн человек.

Планируется, что модернизация затронет не только всю Дорогу жизни, включая водный этап по Ладожскому озеру, но и Малую дорогу жизни, обеспечивавшую оборону западных рубежей Ленинграда. Проект обновленного комплекса «Дорога жизни» основан на аналогичной концепции 1960-х годов, которая так и не была реализована. «Одним из важных элементов той версии был Зеленый пояс Славы Ленинграда — ландшафтное выделение линии обороны блокадного Ленинграда. К сожалению, проект не был завершен, но мы планируем реализовать задуманное, продемонстрировав на практике связь поколений»,— поделился ожиданиями господин Дрозденко. Завершиться работы по восстановлению должны в 2027 году.

По новому проекту создадут уличные экспозиции, памятники и музеи, посвященные истории блокады. Так, власти региона намерены благоустроить территорию вокруг мемориала «Разорванное кольцо» на западном берегу Ладожского озера. В ноябре 1941 года с расположенного тут Вагановского спуска на лед Ладожского озера, положив начало Дороге жизни, съехала первая машина.

Комплекс «Дорога жизни» начал формироваться в 1960–1970 годах вдоль исторической трассы, которая связывала блокадный Ленинград с Большой землей во время Великой Отечественной войны. Монументальные композиции установлены на первых 46 километрах дороги, от станции Ржевка до мыса Осиновец на Ладожском озере.

Самые известные памятники мемориального комплекса — «Цветок жизни», «Дуб и лавр», «Разорванное кольцо» и «Катюша». Каждый километр пути к Ладоге отмечен памятной стелой. Большинство архитектурных объектов, по мнению властей области, нуждаются в ремонте.

Вопрос о реконструкции начали обсуждать в 2023 году, когда президент Владимир Путин поручил правительству России и администрациям Петербурга и Ленинградской области создать проект модернизации мемориального комплекса.

Для разработки концепции модернизации памятников «Дороги жизни» в Ленобласти провели архитектурный конкурс с участием студентов профильных вузов. Итоги подвели в конце того же года: победил проект учащихся Санкт-Петербургского горного университета, описывающий будущую транспортную и туристическую инфраструктуру. Вслед за этим власти региона начали согласовывать бюджет модернизации. В 2025 году Ленобласть должна завершить подготовку проектной документации для реставрации памятников «Дороги жизни» и «Зеленого пояса Славы».

Стефания Барченкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...