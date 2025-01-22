Главные новости за 22 января. Сочи

В январе 2025 года на рынке краткосрочной аренды Сочи представлено почти 20 тыс. квартир, что на 17,5% больше по сравнению с мартом 2024 года.

Администрация Сочи объявила электронный аукцион для поиска подрядчика, который выполнит демонтаж новогоднего оформления. Общая стоимость работ составит 4 млн руб.

Ученые университета «Сириус» разрабатывают новые технологии производства заквасок для кисломолочных продуктов. Это позволит заместить культуры микроорганизмов, производимые за рубежом, на отечественные.

В проект новых Правил землепользования и застройки Сочи включили регулирование параметров для новых объектов и увеличение коэффициента озеленения для застраиваемых участков. Власти курорта также рассматривают возможность высадить дополнительные линии озеленения для берегозащиты.

Авиакомпания Utair объявила о запуске регулярных рейсов из Ханты-Мансийска в Сочи, которые начнутся 3 июня. Полеты будут осуществлять дважды в неделю — по вторникам и субботам.

В Сочи впервые за 12 лет появились шансы на естественное восстановление колхидского самшита, леса которого были уничтожены насекомыми-вредителями во время озеленения города к Олимпийским играм. Специалисты Кавказского биосферного заповедника зафиксировали, что впервые в естественных условиях сохранилась поросль аборигенного растения.

Кассационный суд поддержал позицию ФАС в отношении двух топливных компаний. ООО «НТК» и сочинское ООО «Кубаньойл», как выяснила служба, заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку нефтепродуктов на аукционах с общей начальной ценой более 1 млрд руб.

В Сочи псевдокурьер, поучаствовавший в схеме телефонных мошенников, которые действовали от имени специалистов Банка России и полиции, приговорен к трем годам в колонии.