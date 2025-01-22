В «Сириусе» создают новые технологии производства заквасок

Ученые Университета «Сириус» разрабатывают новые технологии производства заквасок для кисломолочных продуктов. Это позволит заместить культуры микроорганизмов, производимые за рубежом, на отечественные. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На сегодняшний день 90% кисломолочных заквасок закупаются в других странах. В России технологии заквасок остались на уровне 80-х годов. Вместе с тем, требования к этой отрасли значительно выросли и сегодня штаммы заквасочных микроорганизмов – это высокотехнологичные продукты, для создания которых требуются методы генетики и молекулярной биологии.

Исследователи «Сириуса» уже изучили геном бактерий, разработали технологию их заморозки и создали специальную программу, которая позволяет анализировать действия микроорганизмов. Сейчас ученые работают над методикой, которая бы позволяла бактериям выживать при заморозке и сушке. Это нужно для того, чтобы перевозить и хранить продукты в течение долгого времени.

Проект позволит не только импортозаместить зарубежный продукт, но и развить отечественную пищевую промышленность.

Александра Каверина