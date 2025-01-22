Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За 10 месяцев число лотов на рынке краткосрочной аренды в Сочи выросло на 17,5%

В январе 2025 года на рынке краткосрочной аренды Сочи представлено почти 20 тыс. квартир, что на 17,5% больше по сравнению с мартом 2024 года. Об этом сообщает эксперт по налогам в сфере недвижимости Александр Вешкурцев.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сейчас в Сочи предлагают 19,8 тыс. квартир и апартаментов для краткосрочной аренды, что соответствует увеличению почти на 3 тыс. единиц за рассматриваемый период. Наиболее заметный рост наблюдается в сегментах однокомнатных квартир и студий, где количество предложений увеличилось на 1,2 тыс. и 1,2 тыс. лотов соответственно. Средняя стоимость аренды квартиры в Сочи в январе 2025 года составляет 3,7 тыс. руб. за сутки.

Александр Вешкурцев в своем исследовании подчеркивает важность правильного налогообложения для владельцев недвижимости, сдающих ее в краткосрочную аренду. Эксперт напоминает, что не зарегистрированные как индивидуальные предприниматели или самозанятые должны подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог в размере 13% от дохода. Для индивидуальных предпринимателей доступны различные налоговые режимы, в том числе общий и упрощенный.

С октября 2023 года владельцы, сдающие жилье посуточно, обязаны регистрироваться как самозанятые с налоговой ставкой 4% при аренде физическим лицам и 6% — юридическим. Также необходимо учитывать налог на имущество, который зависит от кадастровой стоимости недвижимости. Нелегальная сдача жилья может привести к штрафам до 20% от дохода и другим санкциям, резюмировал эксперт.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи и Шерегеш заняли первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в коттеджах в январе и феврале. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 13,5 тыс. руб.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...