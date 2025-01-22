За 10 месяцев число лотов на рынке краткосрочной аренды в Сочи выросло на 17,5%

В январе 2025 года на рынке краткосрочной аренды Сочи представлено почти 20 тыс. квартир, что на 17,5% больше по сравнению с мартом 2024 года. Об этом сообщает эксперт по налогам в сфере недвижимости Александр Вешкурцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сейчас в Сочи предлагают 19,8 тыс. квартир и апартаментов для краткосрочной аренды, что соответствует увеличению почти на 3 тыс. единиц за рассматриваемый период. Наиболее заметный рост наблюдается в сегментах однокомнатных квартир и студий, где количество предложений увеличилось на 1,2 тыс. и 1,2 тыс. лотов соответственно. Средняя стоимость аренды квартиры в Сочи в январе 2025 года составляет 3,7 тыс. руб. за сутки.

Александр Вешкурцев в своем исследовании подчеркивает важность правильного налогообложения для владельцев недвижимости, сдающих ее в краткосрочную аренду. Эксперт напоминает, что не зарегистрированные как индивидуальные предприниматели или самозанятые должны подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог в размере 13% от дохода. Для индивидуальных предпринимателей доступны различные налоговые режимы, в том числе общий и упрощенный.

С октября 2023 года владельцы, сдающие жилье посуточно, обязаны регистрироваться как самозанятые с налоговой ставкой 4% при аренде физическим лицам и 6% — юридическим. Также необходимо учитывать налог на имущество, который зависит от кадастровой стоимости недвижимости. Нелегальная сдача жилья может привести к штрафам до 20% от дохода и другим санкциям, резюмировал эксперт.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи и Шерегеш заняли первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в коттеджах в январе и феврале. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 13,5 тыс. руб.

Мария Удовик