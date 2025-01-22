В Сочи псевдокурьер «от ЦБ» осужден на три года за мошенничество

В Сочи псевдокурьер, поучаствовавший в схеме телефонных мошенников, которые действовали от имени специалистов Банка России и полиции, приговорен к трем годам в колонии. Об этом сообщается на сайте Центрального суда города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из опубликованного приговора, житель Сочи вошел в преступный сговор с организаторами схемы дистанционного мошенничества и принял в ней на себя роль курьера.

Его подельники звонили пострадавшим, представляясь сотрудниками Центрального Банка России и правоохранительных органов, сообщая жертвам, что на их банковские счета совершают покушение неизвестные. Мошенники убеждали граждан самим обналичить сбережения и с помощью «курьера» передать их на «безопасный» банковский счет. Средства курьеру люди передавали по определенным мошенниками кодовым словам.

Получив деньги сочинцев, курьер переводил похищенные средства на криптокошелек организаторов преступления, оставляя себе 2,5% от добытой суммы. В ходе процесса он признал свою вину. При этом он рассказал, как был вовлечен в эту схему. В частности, он сообщил, что откликнулся на предложение о работе курьером, полученное через мессенджер. Его включили в группу в мессенджере, через нее потом и руководили его действиями. Он должен был вести себя неприметно, не вступать в общение с жертвами, отчитываться за каждое свое действие и принимать иные меры конспирации. Сочинец заподозрил, что эта «работа» незаконна, но согласился на нее, так как нуждался в деньгах.

По данным ГУВД по Кубани, полиция ежедневно фиксирует порядка 40 преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. В общей сложности на территории края за минувший год зарегистрировано свыше 18 тыс. таких криминальных деяний. При этом их раскрываемость находится на уровне 10% от количества зарегистрированных. Как отмечают в управлении, на уловки мошенников попадают люди абсолютно всех слоев населения, всех уровней дохода и возрастов: начиная от студентов, пенсионеров, заканчивая учеными и крупными коммерсантами.

Подробнее о новых и старых уловках дистанционных мошенников, а также способах противодействия им — в материале «Алло, ваш аккаунт взломан»...

Михаил Волкодав