В новых ПЗЗ Сочи увеличили коэффициент озеленения для застраиваемых участков

В проект новых Правил землепользования и застройки Сочи включили регулирование параметров для новых объектов и увеличение коэффициента озеленения для застраиваемых участков. Власти курорта также рассматривают возможность высадить дополнительные линии озеленения для берегозащиты, сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«На городском уровне системно работаем по темам берегоукрепления и оползневых процессов, изучаем мнения экспертов в области геодезии, геологии и экологии, возвращаемся к технологиям предотвращения эрозии почвы, которые применяли в Сочи в советское время. Некоторые из специалистов еще работают в научных институтах страны и охотно делятся своим опытом»,— рассказал господин Прошунин.

По словам мэра, особенно масштабы проблемы стали видны по итогам прошлого декабря, когда из-за сильных осадков и подвижек грунта произошло почти 30 оползней. Городские власти работают над созданием межведомственной рабочей группы, которая будет решать вопрос оползней на курорте. Также, напомнил глава города, прорабатывается вопрос ограничения строительства на потенциально опасных участках.

Помимо этого, администрация Сочи обсуждает возможность использования технологий раннего предупреждения о возможных оползнях. Они будут основываться на данных датчиков движения и влажности почвы.

Вячеслав Рыжков