В Сочи выделили 4 млн рублей на демонтаж новогодних арт-объектов

Администрация Сочи объявила электронный аукцион для поиска подрядчика, который выполнит демонтаж новогоднего оформления. Общая стоимость работ составит 4 млн руб. Заявки будут приниматься до 28 января, следует из данных на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Ожидается, что все новогодние инсталляции должны демонтировать до 5 февраля. В задачи подрядчика входит разбор таких объектов, как елка на площади Флага, светящиеся подиумы, Чебурашка с мандаринами и подарками, снеговики, арт-объект «Воздушный шар» и Дед Мороз с оленями на улице Навагинской, а также других арт-объектов, которые установили по всему курорту в преддверии праздников.

Все демонтированные инсталляции специалисты должны упаковать и поместить на склад заказчика на улице Суздальской. По завершении работ подрядчик обязан предоставить фотоотчет о выполненных работах в электронном виде в администрацию курорта.

«Ъ-Сочи» писал о начале демонтажа светодиодных арок на улице Навагинской, установленных в 2024 году за счет средств курортного сбора. Мэр Сочи Андрей Прошунин еще летом прошлого года предлагал перенести световые тоннели, которые встречают прибывающих в город туристов.

Мария Удовик