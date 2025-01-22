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В начале июня авиакомпания Utair запустит рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи

Авиакомпания Utair объявила о запуске регулярных рейсов из Ханты-Мансийска в Сочи, которые начнутся 3 июня. Полеты будут осуществлять дважды в неделю — по вторникам и субботам, сообщает перевозчик в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вылеты из Ханты-Мансийска запланировали на 18:00 по вторникам и на 17:05 по субботам. Обратные рейсы из Сочи будут отправлять в 10:15 и 09:45 соответственно. Продолжительность полета составит 4 часа 40 минут.

В аэропорту Сочи также вырос спрос на международные направления на 13%. Всего обслужили 1,7 млн пассажиров. Наиболее популярными направлениями стали Стамбул, Анталья и Ереван. В числе быстрорастущих зарубежных маршрутов выделяются Тбилиси, Алматы и Дубай. Лидерами по количеству перевезенных пассажиров среди авиакомпаний остаются «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Победа», Nordwind Airlines и «Россия».

«Ъ-Сочи» писал, что в прошедшие праздники — с 29 декабря по 12 января — аэропорт Сочи обслужил более 469 тыс. пассажиров. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мария Удовик

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