В Пулково оценили возможный отток авиапассажиров на ВСМ в 2 млн человек в год

Появление высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом может привести к оттоку с авиалиний на железную дорогу около 2 млн пассажиров в год, подсчитали в Пулково. Об этом глава аэропорта Леонид Сергеев сообщил в интервью «Ъ». Но, по его словам, в аэропорту рассчитывают избежать этих потерь в том числе за счет проекта «Шаттл» (рейсы «Аэрофлота» между двумя городами с возможностью изменения времени вылета.— «Ъ»). Господин Сергеев добавил, что билеты на самолет будут обходиться дешевле, чем на ВСМ, а также «никуда не денутся те, кто любит небо».

В 2024 году аналитики Kept спрогнозировали, что вопреки мировому опыту серьезного перетока с авиарейсов на железную дорогу в российском сценарии не ожидается. По расчетам экспертов, часть авиапассажиров уже пересела на «Сапсаны», а цена билета на поезда ВСМ может оказаться слишком высокой (см. «Ъ» от 15 июля 2024 года).

Подробнее читайте в интервью Леонида Сергеева «Ъ».

Айгуль Абдуллина