Со ВСМ уважением к скоростным поездам

Эксперты оценили возможное влияние ввода в строй высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург на авиационный пассажиропоток того же маршрута. Вопреки мировому опыту (переход от 20 до 80% пассажиров с авиационного на железнодорожный транспорт), серьезного перетока с авиарейсов на железную дорогу в российском случае не ожидается, следует из исследования Kept. Как отмечают аналитики, часть авиапассажиров уже пересела на «Сапсаны», а цена билета на поезда ВСМ может оказаться слишком высокой. Другие эксперты считают, что авиакомпании могут даже выиграть от запуска ВСМ.

Kept проанализировал международный опыт строительства ВСМ в приложении к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург. Согласно выводам исследования, ВСМ — предпочтительный вид транспорта при поездках на 150–800 км и времени в пути от двух до четырех часов. Будучи сопоставимы по времени в пути и стоимости с авиатранспортом, ВСМ более удобны с точки зрения бесшовности, указывают в Kept. При расстоянии 800–1200 км и четырех-восьми часах в пути ВСМ конкурирует с авиатранспортом, на более дальних расстояниях безраздельно господствует авиация, а плечи до 150 км преимущественно обслуживает автотранспорт, говорится в исследовании.

23 миллиона человек должен составить пассажиропоток ВСМ Москва—Санкт-Петербург к 2030 году.

Размер авиасообщения, показывают данные Kept, при строительстве ВСМ сжимается во всем мире. На направлениях Париж—Страсбург и Тайбэй—Гаосюн после ввода ВСМ отказались от около 80% рейсов, более 50% маршрутов были сняты на направлениях Брюссель—Лондон, Мадрид—Севилья, Париж—Лондон, Сеул—Пусан. Между Пекином и Шанхаем с вводом ВСМ избыточным оказалось около трети авиасообщения.

Данные по оттоку пассажиров авиатранспорта (20–80%), приведенные в исследовании, применительно к маршруту Москва—Санкт-Петербург скорее завышены, считает руководитель группы Kept по привлечению финансирования Степан Светанков. По его словам, приведенные маршруты короче, чем ВСМ Москва—Санкт-Петербург, и на момент запуска ВСМ там отсутствовала быстрая и удобная альтернатива самолету. А между Москвой и Петербургом уже есть «Сапсан», который постепенно забрал часть трафика у авиатранспорта, указывает аналитик.

По словам господина Светанкова, расстояние маршрута Москва—Санкт-Петербург (почти 700 км) близко к расстояниям, на которых ВСМ конкурирует с авиацией, поэтому важным фактором станет цена поездки.

Стоимость билета ВСМ в 9 тыс. руб. и авиабилета в 4–4,5 тыс. руб. может существенно ограничить отток пассажиров авиатранспорта, указывает он. По словам аналитика, в связи с этим прогнозируемый Минтрансом отток трафика у авиакомпаний в размере 14% «выглядит обоснованно» на первые годы работы ВСМ.

В Kept также рассчитали возможный ориентир для цены билетов на ВСМ Москва—Санкт-Петербург исходя из мировых примеров. Самые низкие цены в пересчете на рубли — в Китае, около 7 руб. на 1 км пути при срочной покупке и заказе билетов за 30 дней, а на линии Наньнин—Гуанчжоу — 5 руб. на 1 км. Как отмечают в Kept, 7 руб. за 1 км — средняя стоимость проезда на «Сапсане» сегодня. В Европе поездка на ВСМ в среднем обойдется в 13 руб. за 1 км при покупке за 30 дней и 21 руб. за 1 км при срочной покупке, в Японии — 18 руб. за 1 км в среднем в обоих случаях. Самая дорогая ВСМ — Лондон—Париж, где билеты стоят 35 руб. за 1 км при покупке за 30 дней и 45 руб. за 1 км при срочной покупке. Исходя из этого, в Kept оценивают стоимость билетов на ВСМ Москва—Санкт-Петербург в ценах 2028 года в 5,8–9,3 тыс. руб. для глубины бронирования 30 дней. В апреле Минтранс оценивал стоимость билетов в 8,9 тыс. руб. в 2028-м и почти 10 тыс. руб. в 2030 году.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что есть ненулевая вероятность того, что, вопреки мировым тенденциям, авиасообщение даже выиграет от строительства ВСМ.

Сейчас, отмечает он, по цене с авиацией конкурирует «Сапсан», а ВСМ вдвое дороже. Более того, выбрана схема, при которой организуется не наиболее быстрая доставка бизнес-пассажиров, а одновременно решается вопрос «полупригородного» сообщения с Новгородом и другими городами, уже успешно закрывающийся «Ласточками», указывает аналитик. Между тем, напоминает господин Бурмистров, сообщение Москвы и Санкт-Петербурга с аэропортами упрощается. Ко Внуково уже подходит метро, а с решением вопроса более быстрого сообщения с Пулково путь от центра до центра городов займет пять часов по цене в два раза ниже, чем ВСМ, указывает он. Хотя, отмечает эксперт, авиакомпаниям предстоит решать вопрос обновления воздушного флота, с чем пока наблюдаются серьезные сложности.

