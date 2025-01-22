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Инвестиции застройщиков в покупку земли в Петербурге и ЛО выросли на 74% в 2024 году

Объем инвестиций в покупку земли под строительство жилья и апартаментов в Санкт-Петербурге и Ленобласти в прошлом году составил 132 млрд рублей. Это на 74% выше, чем в 2023 году, сообщили «Ъ-СПб» в NF Group. В структуре спроса на землю мегаполис занимает 76%, область — 24%.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По итогам 2024 года застройщики суммарно приобрели в двух регионах 854 га, где можно возвести более 5,9 млн кв. м недвижимости, подсчитали в NF Group. Наиболее высоким спросом пользовались участки в Ленобласти, где девелоперы в общей сложности купили 709 га, указывают в компании.

Наиболее крупной сделкой стала покупка краснодарской Dogma 258 га на границе между Петербургом и Ленобластью. В денежном выражении рекорд принадлежит застройщику Element, который заплатил 18 млрд рублей за 9,8 га на намыве Васильевского острова.

Сделки совершались как между девелоперами, в рамках оптимизации земельных портфелей, так и в рамках банкротных торгов, отмечает партнер NF Group Станислав Бибик. По его словам, в 2024 году отличительной чертой стал выход на рынок Санкт-Петербурга и Ленобласти застройщиков из других регионов.

Среди них — тюменская «Брусника», челябинская ГК «АПРИ» и  воронежская ГК «Развитие». По данным NF Group, на долю региональных застройщиков  пришлось 13% в денежном и 42% в количественном выражении от общего объема сделок с землей.

В 2025 году участки под жилье и апартаменты продолжат привлекать деведоперов и займут не менее половины от общего объема всех инвестиций в рынок недвижимости Петербурга и Ленобласти, ожидает Станислав Бибик.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам 2024 года группа «Эталон» увеличила продажи в натуральном выражении на 28% по сравнению с 2023 годом, до рекордных 699 тыс. кв. м, и на 39% в денежном выражении, до 146,2 млрд рублей.

Константин Куркин

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