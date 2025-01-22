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«Эталон» держит рекорд

В 2024 году продажи группы достигли 146,2 млрд рублей

По итогам 2024 года группа «Эталон» увеличила продажи в натуральном выражении на 28% по сравнению с 2023 годом, до рекордных 699 тыс. кв. м, и на 39% в денежном выражении, до 146,2 млрд рублей. По количеству продаж и другим показателям Санкт-Петербург в портфеле проектов компании обошел Москву и регионы. Эксперты связывают рост с широкой продуктовой матрицей застройщика в Петербурге и одной из самых обширных в городе линеек по видам субсидирования. Однако в третьем и четвертом кварталах года, когда условия покупки квартир объективно ухудшились, это сказалось и на показателях крупного игрока, и в этом году девелоперам придется искать новые подходы к продажам, предупреждают участники рынка.

Самая ощутимая динамика роста продаж «Группы Эталон» в Санкт-Петербурге отмечена во втором квартале 2024 года, она была обеспечена увеличением продажи готовых квартир в проектах группы в Адмиралтейском, Московском и Петроградском районах города

Самая ощутимая динамика роста продаж «Группы Эталон» в Санкт-Петербурге отмечена во втором квартале 2024 года, она была обеспечена увеличением продажи готовых квартир в проектах группы в Адмиралтейском, Московском и Петроградском районах города

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самая ощутимая динамика роста продаж «Группы Эталон» в Санкт-Петербурге отмечена во втором квартале 2024 года, она была обеспечена увеличением продажи готовых квартир в проектах группы в Адмиралтейском, Московском и Петроградском районах города

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За год прирост продаж группы «Эталон» в Петербурге достиг 69% в натуральном выражении, увеличившись со 148,2 тыс. кв. м в 2023 году до 250,8 тыс. кв. м по итогам 2024 года, в денежном выражении — на 72%, с 23,7 до 40,8 млрд рублей. В Москве и Московской области за прошлый год продажи группы выросли на 18% в натуральном выражении до 247,6 тыс. кв. м и на 29% в денежном выражении — до 74,7 млрд рублей. В регионах прирост составил 7% в натуральном выражении и 29% — в денежном. В пресс-службе компании отметили, что самая ощутимая динамика роста продаж «Эталона» в Санкт-Петербурге отмечена во втором квартале 2024 года, она была обеспечена увеличением продажи готовых квартир в проектах группы в Адмиралтейском, Московском и Петроградском районах города.

Однако итоги четвертого квартала 2024 года, согласно опубликованным операционным результатам «Эталона», демонстрируют общую тенденцию рынка по снижению спроса на рынке первичной недвижимости вследствие отмены льготной ипотеки и изменения условий по другим программам жилищного кредитования с господдержкой. Так, объем продаж девелопера по всем проектам снизился в последнем квартале года в сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года с 206,6 до 157,1 тыс. кв. м и в денежном выражении с 40,3 до 30,7 млрд рублей.

«Если обратить внимание именно на денежные поступления, то видно, что результаты года девелопера обеспечены первыми двумя кварталами 2024 года, когда действовали ипотека с господдержкой и старый формат семейной ипотеки,— говорит Максим Ельцов, генеральный директор компании «ПИА Недвижимость».— К тому же в этот период спрос поддерживали и стимулировали всеобщие ожидания изменений в условиях покупки».

При этом количество заключенных договоров (3,3 и 3,4 тыс. сделок) и реализованного жилья (157,2 и 157,1 тыс. кв. м) в третьем и четвертом кварталах прошлого года не сильно уступают показателям первых двух кварталов (3,8 и 3,6 тыс. сделок и 189 и 195,6 тыс. кв. м соответственно), продолжает господин Ельцов. «То есть там не было провала по показателям на 40–50%, которого можно было ожидать с учетом изменений на рынке. Это, на мой взгляд, является подтверждением того, что часть продаж компании сформирована рассрочкой и тем, что на операционных результатах сказались продажи премиальной недвижимости. Последняя никогда не была подвержена колебаниям, связанным с ипотечными изменениями, и сейчас она продолжает демонстрировать устойчивость»,— заключает эксперт.

Алексей Бондарев, генеральный директор агентства недвижимости «Прайд Групп», также подтверждает, что бизнес-сегмент и премиальная недвижимость показали рост в прошлом году. «Многие покупатели "парковали" свои средства в недвижимость. Этот тренд перекочевал из комфорт-класса, где уже практически не осталось покупателей с наличными. А это уже плохая новость. Покупатели не могут завершить инвестиционные циклы продаж новостроек и оставляют объекты для аренды. Ждут комфортных условий продажи, которых сейчас нет»,— объясняет господин Бондарев. По его мнению, это не внушает оптимизма в 2025 году для рынка комфорт-класса. «В низкой ценовой категории покупатели ждут. Продавцы тоже ждут. Именно поэтому мы видим снижение стартов продаж в два раза за 2024 год и продолжение этого тренда в наступившем году. Застройщики будут достраивать то, что есть, и ждать стабильности на рынке»,— полагает руководитель «Прайд Групп».

Господин Бондарев добавляет, что вряд ли девелоперы в 2025 году будут делать ставку на вывод на рынок объектов высокого ценового сегмента. «Рынок покупателей дорогих квартир — капля в море в сравнении с рынком низкого и среднего ценового сегмента,— поясняет он.— Я уверен, что мы увидим комфортные условия для покупки среднеценовых и доступных квартир. Строительный сектор — огромный бизнес и десятая часть ВВП страны. Он просто не может стоять без дела. И правительство это тоже понимает».

Константин Анохин, эксперт по недвижимости, управляющий партнер агентства «Генератор недвижимости», замечает, что у группы «Эталон» действительно одна из самых широких матриц по видам субсидирования, что позволило привлечь значительное количество покупателей. Кроме этого, у девелопера очень удачная продуктовая матрица, считает господин Анохин. «Их объекты расположены в престижных локациях, таких как Московский район, где у них самое большое предложение среди всех застройщиков»,— поясняет эксперт.

В ближайшее время небольшие застройщики будут вынуждены искать новые подходы к продажам, включая альтернативные ипотеке схемы, такие как длительные рассрочки, добавляет господин Анохин. «Основной вопрос для них будет заключаться в том, как реализовать уже построенные объекты, которые требуют содержания и уплаты налогов. Это станет ключевым вызовом для рынка в ближайшие годы»,— дает оценку участник рынка.

Александра Тен

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