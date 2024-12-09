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Коммерсантъ FM
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Спрос обернули в полиэтилен

Рынок базовых пластиков стабилизируется

Рост производства базовых пластиков стабилизируется. По итогам года выпуск крупнотоннажных полимеров в основном за счет полиэтилена должен вырасти на 1,4% после увеличения на 3,1% годом ранее, темпы роста потребления сократятся с 12% до 3,4%. Участники рынка ждут, что сектор будет демонстрировать органический рост в следующие три года благодаря расширению мощностей.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Производство крупнотоннажных полимеров в России в 2024 году увеличится на 1,4% по сравнению с 2023 годом за счет прироста выпуска полиэтилена. Такой прогноз представил руководитель департамента по аналитике в химической отрасли Аналитического центра ТЭКа (АЦ ТЭК) Анастас Гатунок на форуме «Полимеры России». Потребление, по его оценкам, вырастет на 3,4% преимущественно в связи с увеличением спроса в сегменте полиэтилена. В 2023 году, подсчитывали в Plastinfo, производство базовых полимеров выросло на 3,1% год к году, потребление — на 12%.

Глава Rupec Дмитрий Семягин говорит, что полиэтилен наиболее востребован у переработчиков, а сокращение выпуска полипропилена связано с «техническими моментами». По его словам, основные производства этого пластика имеют двухлетние циклы ремонта и в период их проведения будет фиксироваться незначительное снижение показателей.

Переработкой пластиков в России занимаются около 16 тыс. компаний. За год прирост новых игроков составил 3,7%, сообщил президент Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман. В то же время увеличилось и количество закрытых предприятий. По словам господина Кацевмана, за первые шесть месяцев в России было ликвидировано на 18,5% больше профильных организаций, чем в прошлом.

Экспорт пластиков вырастет до 7 млн тонн в 2030 году, полагают в АЦ ТЭК. В 2035 году, считают эксперты, показатель сократится до 6,2 млн тонн в связи с ростом внутреннего потребления. В презентации указывается, что максимальный объем экспорта полимеров из России был отмечен в 2021 году (2,4 млн тонн), а в 2023 году отгрузки снизились почти на 21%, до 1,9 млн тонн. Господин Гатунок отметил, что переход на новые рынки сбыта происходит непросто — с потерями в объемах экспорта и ценах.

Импорт полимеров из дальнего зарубежья в РФ снижается. За пять лет ввоз упал на 54% и по итогам 2024 года составит 251 тыс. тонн, сообщила руководитель операционного маркетинга СИБУРа Виктория Уварова. По данным компании, импорт готовых изделий из синтетических материалов за тот же период снизится на 36%, до 195 тыс. тонн в 2024 году.

Участники отрасли указывают на увеличение производства полимерной продукции в нескольких сегментах. Так, в 2024 году доля отечественной продукции на рынке стирольных пластиков (АБС и ПСВ) выросла до 36,5% против 35,9% годом ранее. В этом году, по предварительной оценке заместителя гендиректора «Пластик Узловая» Романа Кизимова, будет выпущено 24,5 тыс. тонн АБС-пластика, из которых 5,2 тыс. тонн пойдет на экспорт. Основные направления потребления АБС — экструзия листа (27%), литье для автопрома (до 14%), бытовая и электротехника (23% и 19% соответственно), товары народного потребления. Рос и рынок полиэтиленовых труб за счет повышения спроса в водоснабжении и напорном водоотведении, кабелезащите, нефтегазовой отрасли, сообщил вице-президент группы «Полипластик» Кирилл Трусов.

Дмитрий Семягин отмечает, что в целом производство базовых полимеров в 2024 году было стабильным, чуть выше уровня 2023 года и примерно на уровне 2021 года. По его словам, в прошлом году наблюдался восстановительный рост, а в текущем периоде динамика ограничена общеэкономическими трудностями и отсутствием ввода новых мощностей. «В 2025–2027 годах, когда ожидаются запуски сразу нескольких производств, мы увидим органический рост выпуска»,— говорит эксперт.

На рынке ожидают сохранения инвестиций в расширение мощностей в нефтегазохимическом секторе. Он входит в число отраслей со стабильным спросом, высоким уровнем рентабельности и доступом к субсидированным кредитам, отмечает старший аналитик ЦЭП Газпромбанка Дарья Тарасенко. Общий планируемый объем инвестиций в нефтехимию к 2030 году должен составить не менее 3–4 трлн руб., напоминает Анастас Гатунок.

Ольга Мордюшенко

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