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На ОЭЗ «Алабуга» до 2032 года планируют увеличить численность персонала на 13 тысяч человек

До 2032 года на территории ОЭЗ «Алабуга» планируют увеличить персонал на 13 тыс. человек, до 24,7 тыс. Об этом заявил гендиректор зоны Тимур Шагивалеев.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По его словам, в данный момент на территории ОЭЗ работает 11 тыс. человек. В этом году их количество планируют нарастить на 4,8 тыс. «Это специалисты по BIM-проектированию, электромонтаж, экономика, юриспруденция, АСУ ТП, бизнес-информатика, микроэлектроника, лечебное дело, электроника, педагогика, водоканалоцентричная программа»,— сказал господин Шагивалеев в ходе заседания набсовета «Алабуги».

"Ъ-Казань"

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