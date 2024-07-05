Кадры создают технологии

В этом году четыре из шести фильмов, собравших в отечественном кинотеатральном прокате 1 млрд руб., были созданы с использованием визуальных эффектов. Российские киностудии стараются не отставать от мировых и применяют в производстве фильмов и сериалов компьютерную графику, дополненную и виртуальную реальность, а также технологии расширенной реальности. «Ъ-Review» прогнозирует, как дальше студии и онлайн-кинотеатры будут применять визуальные эффекты в производстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Мировой рынок визуальных эффектов (VFX) к 2031 году достигнет 19,6 млрд руб. при среднем темпе роста в 7,7% ежегодно, прогнозирует аналитическое агентство Data Bridge Market. По итогам прошлого года объем рынка был на уровне 11 млрд руб., следует из исследования. На российском рынке направление VFX очень востребованное и перспективное, считает гендиректор медиагруппы «Красный квадрат» Илья Кривицкий: «По экспертным оценкам, за десять лет мировой рынок VFX в денежном выражении удвоится. Самую большую динамику сейчас будут показывать новые растущие рынки, куда входит и Россия со своим кинематографическим бумом».

Кадр за границей

На западном кинорынке сейчас широко используется искусственный интеллект, говорят в Kion. Его применение достаточно широко: для создания deep fake и 3D-изображений, автоматизации рабочих процессов, создания декораций. Режиссер сериалов «Последний богатырь. Наследие», «Вампиры Средней полосы» (1-й сезон) Антон Маслов одним из перспективных решений называет аниматроников: «То есть куклы, изготовленные из реальных материалов, роботы, обтянутые всем необходимым». Он отмечает, что в России тоже рассматривали несколько раз эту технологию, но пока графика «выгоднее». При этом в основном технологии, используемые в мировой практике, уже применяются в России, говорит он: «Причем в довольно высоком качестве, у нас есть ребята мирового масштаба». В пример он приводит отечественные фильмы, собравшие 1 млрд руб. в прокате. Четыре из них, по словам господина Маслова, с высокой долей графики — фэнтези и сказки: «Доля кадров с графикой в этих проектах от 60%. А “full CG персонажи” (то есть полностью созданные на компьютере) встречаются только в трех картинах». В фильмах, которые собрали меньше миллиарда, пропорция графики сильно ниже, указывает режиссер: «Зачастую стремится к косметике. Но практически ни одна картина уже не обходится без использования компьютерной графики (CG)».

Иллюзия правды

Среди основных инструментов VFX в России представитель «Красного квадрата» перечисляет компьютерную графику (CGI), зеленый экран (хромакей), внедрение технологий дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR), а также применение LED-экранов в виртуальных студиях (технология расширенной реальности; XR). Так, редакторы Autodesk Maya, Nuke, Blender (CGI) помогают создавать детализированные трехмерные модели, текстуры и анимации, «придавая фильмам реалистичный и захватывающий визуал», отмечают в студии производства. Для создания «натуральных» воды, огня, дыма и других подобных структур используются специализированные программы, такие как Houdini и RealFlow, говорят там: «Эти инструменты позволяют моделировать физику поведения частиц и динамических систем, что делает сцены с применением компьютерной графики более детализированными и впечатляющими». Зеленый экран позволяет интегрировать актеров и реальные объекты в цифровой мир, упрощает процесс добавления виртуальных элементов в кадр, уточняют собеседники «Ъ-Review» на медиарынке.

Интеграция с AR и VR позволяет создать интерактивный иммерсивный опыт, «делая зрителя частью происходящего на экране», говорит представитель «Красного квадрата». Но «растущим» трендом в российской индустрии стало использование технологий расширенной реальности (XR), считают в компании: «Она сложная, но эффективная, позволяет в реальном времени создавать зрелищные динамичные фоны и погружать в них актеров». Среди преимуществ использования XR представитель студии называет высокое качество визуализации при снижении затрат на создание физических декораций и передвижение съемочной группы из одного места в другое, а также сокращение времени постпродакшена. Кроме того, сцены, требующие съемок в опасных местах или в сложных метеоусловиях, происходят в контролируемой и безопасной среде студийного павильона, отмечают в компании: «При этом LED-экраны обеспечивают естественное освещение, что помогает создавать сцены с правильной цветопередачей и тенями, улучшая общую визуальную эстетику фильма или сериала».

Виртуальное кино

В производстве оригинальных проектов Kion использует такие спецэффекты, как онлайн-съемка в формате XR, Virtual Production, 3D-графику и другие виды CG, говорит представитель онлайн-кинотеатра. Так, в этом году у стриминга выйдет оригинальный проект, в котором широко используются спецэффекты: «Это экшен-драма с элементами анимированной манги (разновидность японских комиксов.— “Ъ-Review”) “Амура” c Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым — международный проект, который в том числе снимался в Таиланде». А студия нейропродакшена «Газпром-Медиа Холдинга» D.lab совместно с «ГПМ Радио» разработали и выпустили анимированный искусственным интеллектом аудиоподкаст «Новые приключения Веснушки и Кипятоши», рассказал представитель холдинга.

«Красный квадрат» совместно с телецентром «Останкино» реализовал ряд технически сложных проектов, включая виртуальную трансляцию третьего всенародного конкурса разработчиков игр на «движке» (средство разработки) Unreal Engine на стриминговой площадке Twitch под названием Unreal Engine Dev Contest 2021, сообщил Илья Кривицкий: «Заказчиком выступила Epic Games. В результате коллаборации с “Останкино” появилась студия компьютерной графики и виртуального продакшена. Студия специализируется на virt prod — это когда вместо физических декораций используются LED-экраны с динамической компьютерной графикой».

При этом в сериалостроении доля графики пока сильно ниже, так как бюджеты и окупаемость совсем на другом уровне, считает Антон Маслов: «Наш сериал “Последний богатырь. Наследие” (выйдет осенью на Start) — исключение». По его словам, в некоторых сериях процент графики доходит до 90%, и пока это единственный пример сериала, где более десяти полностью созданных на графике full cg персонажей. При этом CG-студии уже не могут справляться с потоком заказов, отмечает господин Маслов: «Нехватка профессиональных специалистов ощущается. Например, в стране есть всего три бутафора, которые могут сделать бутафорский камень, похожий на камень».

«Красный квадрат» планирует увеличить долю съемок с использованием визуальных эффектов в три—пять раз в ближайшие два года, говорит Илья Кривицкий. Упор, по его словам, будет делаться на полнометражное кино и сериалы, а также трансляции, где визуальные эффекты создаются в прямом эфире. При этом с помощью компьютерной графики также можно убрать визуальный шум из кадра (кондиционеры на фасадах зданий, ненужные отражения в окнах и т. д.), указывает топ-менеджер: «Зачастую это экономически выгоднее и быстрее, чем физически зачищать локацию или создавать ее в павильоне».

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Юлия Датская