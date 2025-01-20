Для откачки мазута с «Волгонефти-239» создали «островок безопасности»

Рядом с кормой «Волгонефть-239», где происходит откачка мазута из танков в битумовозы, сделали «островок безопасности». В оперштабе Краснодарского края рассказали, как пошагово происходит процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

На части вала установили бетонные плиты. После того как машина заехала туда на погрузку, территорию закрывают боновыми заграждениями. Подают мазут только после того, как герметичный шланг закрепят на цистерну.

«Погрузку контролируют около 10 человек, каждый на своем участке работ»,— рассказали власти.

Татьяна Ручкина