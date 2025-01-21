Китайских машин стало больше в России

Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в 2024 году выросли на 30,5%, до $15,2 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таможенные данные КНР. Годовой показатель стал рекордным. В натуральном выражении объем поставок не раскрывается.

В декабре, отмечает агентство, поставки легковых автомобилей из КНР в РФ снизились к ноябрю на 3,7%, до $1,38 млрд. В месячном выражении показатель сокращается после всплеска в августе—сентябре. Рост поставок в эти месяцы мог быть связан с ожиданием повышения утилизационного сбора с 1 октября. В сентябре импортеры и перевозчики говорили “Ъ” о заторах на границе с Китаем из-за увеличения ввоза транспортных средств из страны на 50%.

Как сообщал «Автостат», по итогам 2024 года в Россию было ввезено 1,01 млн новых автотранспортных средств, что на 23% больше, чем в 2023 году. Импорт легковых машин увеличился на 31%, до 924,6 тыс. штук, автобусов — на 12%, до 4,3 тыс. штук, легких коммерческих автомобилей (LCV) — на 38%, до 12,1 тыс. штук. Ввоз грузовых автомобилей сократился год к году на 31%, до 76,2 тыс. штук. Согласно «Автостату», на Китай в импорте новых легковых машин в РФ в 2024 году приходилось около 60–90% поставок в месяц.