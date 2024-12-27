Полиция роет землю

В Ульяновске полиция расследует уголовное дело о мошенничестве в крупном размере при исполнении госконтракта стоимостью 253 млн руб. на выполнение работ по ликвидации нефтяного загрязнения ООПТ регионального значения «Винновская роща». По данным следствия, исполнитель субподрядчик «Димстройинвест» занижал объемы вывозимого загрязненного грунта. Экологи утверждают, что даже если контракт будет признан исполненным полностью, говорить о том, что в ООПТ добились экологического благополучия, невозможно, пока не будет найдена нефтеносная «линза», из-за которой и возникли все проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователи УМВД выясняют, сколько загрязненной земли и куда вывез субподрядчик

Фото: Ирина Тараева Следователи УМВД выясняют, сколько загрязненной земли и куда вывез субподрядчик

Фото: Ирина Тараева

Как стало известно «Ъ», УМВД РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере при выполнении госконтракта по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и загрязнения земель нефтепродуктами в ООПТ «Винновская роща» в Ульяновске (в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги»). Подрядчик по контракту стоимостью 253 млн руб. — АО «ТСНРУ» (Татарское специальное научно-реставрационное управление), субподрядчик — ООО «Димстройинвест» (Ульяновск), заказчик — ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (УОСЗ). Исполнитель работ должен был удалить загрязненный нефтепродуктами грунт, каптировать (завести в специальные трубы) ручьи и 17 родников, а также установить очистные сооружения, обеспечивающие удаление нефтепродуктов.

Нефтепродукты в родниках Винновской рощи появляются из-за подземной нефтяной «линзы», в которой они, как считают экологи, скопились 50 лет назад, когда на территории РЖД произошла авария, вследствие которой сотни тонн нефтепродуктов вылились на землю. Выяснить точное местоположение «линзы» не удается, поскольку РЖД не разрешает проводить исследования на своей территории.

ООПТ регионального значения «Винновская роща» считается природно-историческим памятником природы общей площадью 122 га. Имеет значение как реликтовые насаждения дуба и липы и литературные места, связанные с именем писателя Ивана Гончарова. К объектам охраны также относятся родники и 80 видов орнитофауны, включая краснокнижных.

Работы по контракту, начатые в январе 2022 года, в срок (ноябрь 2023 года) не были завершены, их продлили до конца 2024 года. В УОСЗ «Ъ» сообщили, что 27 декабря — последний день приемки и закрытия контракта.

Во время исполнения контракта от представителей экологической общественности и природоохранной прокуратуры поступало немало претензий по нарушению требований проектной документации: как в отношении использования тяжелой техники, не предусмотренной проектом, так и в связи с вырубкой 229 деревьев, что являлось нарушением условия контракта и природоохранного законодательства. Природоохранная прокуратура по этому поводу направила материалы в следственные органы, однако в СУ СКР и УМВД состава преступления не нашли.

Однако в ноябре полиция возбудила другое уголовное дело — по факту мошенничества при исполнении контракта. Как отмечается в постановлении следственного отдела по Железнодорожному району Ульяновска (копия имеется в распоряжении редакции), было установлено, что в период с 16 мая по июль этого года «неустановленное лицо из числа сотрудников ООО “Димстройинвест” путем обмана, выразившегося во внесении заведомо ложных сведений в товарно-транспортные накладные», «похитило денежные средства в сумме свыше 250 тыс. руб.». По факту хищения возбуждено уголовное дело о мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

В УМВД эту информацию «Ъ» подтвердили, но сообщать подробности уголовного дела отказались. Источник «Ъ» в полиции пояснил, что речь идет о требованиях контракта по вывозу и утилизации загрязненного нефтепродуктами грунта. По словам собеседника, грунт вывозился для утилизации на площадку компании «Польза» (виды деятельности — сбор, обработка и утилизация опасных и неопасных отходов), однако объем фактически вывезенного загрязненного грунта оказался «значительно меньше», чем указано в отчетности компаний. По словам источника, пока при возбуждении уголовного дела взята условная цифра, но в ходе следствия, если будет установлено, что речь идет о значительно большей сумме, уголовное дело будет переквалифицировано на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК ПФ, до 10 лет лишения свободы). Другой собеседник «Ъ», знакомый с делом, сказал, что «речь может идти о многих миллионах рублей». Уголовное дело возбуждено по факту, обвинение никому не предъявлено.

По условиям контракта, всего следовало вывезти с территории ООПТ 22,929 тыс. тонн загрязненного грунта. Затраты на его вывоз, утилизацию, а также на оплату за размещение отходов должны были составить около 101,5 млн руб.

Представитель «Димстройинвеста» отказался комментировать факт возбуждения уголовного дела, заметив, что весь объем работ субподрядчиком выполнен полностью. Гендиректор компании Татьяна Новикова (в феврале-марте этого года в компании сменились и собственник, и руководитель) была для комментариев недоступна.

Между тем в пятницу истек срок приемки работ по контракту. Ранее УОСЗ сообщал, что приемка всех работ выполнена, «проблем нет», «осталось только получить лабораторные исследования состава воды после очистных сооружений». Что показали исследования, неизвестно — на запрос «Ъ» о результатах анализа и претензиях по приемке работ «Ульяновскоблстройзаказчик» не ответил, его руководитель Алексей Скоробогатов был в пятницу в течение дня для комментариев недоступен. Курирующее проект региональное минприроды на запрос «Ъ» также не ответило.

Между тем в пятницу на портале госзакупок на странице электронных документов по исполнению этого контракта была размещена запись о том, что «документ № 7 о приемке работ» от 26.12.2024 получен, но при рассмотрении документа ему присвоен статус «отказано».

Советник губернатора по экологии, член профильной комиссии Общественной палаты региона Лев Левитас считает, что если акт о выполнении работ не будет подписан, то выход, вероятнее всего, один: и заказчик, и подрядчик должны подавать в суд, «и только суд сможет сказать, выполнен контракт, или нет». При этом господин Левитас отметил, что, по его мнению, «если анализ воды на выходе из очистных даже и покажет превышение по нефтепродуктам», «то это не говорит о том, что проект не реализован, а будет свидетельствовать лишь о том, что проект, прошедший госэкспертизу, был неправильно просчитан и требует доработки». «Но в любом случае, пока РЖД не даст “зеленый свет”, чтобы обследовать их территорию, говорить о том, что мы добились благополучия на территории “Винновской рощи”, невозможно»,— сказал эколог.

Сергей Титов, Ульяновск