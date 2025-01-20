Главные новости за 20 января. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области выросло число тяжких преступлений. Регион занял 35 место в России.

Почти 22 тысячи ростовчан приняли участие в Крещенских купаниях. Службу в храмах отстояли 56 тыс. дончан.

В трех районах Ростовской области объявляли беспилотную опасность. Речь идет о Миллеровском, Каменском и Морозовском районах.

В Таганроге из-за аварии на котельной перевели в дистант школу и два детсада. Аварии в котельной по ул. Ленина уже стали регулярными.

Заседания гордумы Ростова открыли для граждан и СМИ. Соответствующее решение принял суд.

ЧС из-за птичьего гриппа ввели в Неклиновском районе Дона. Очаг заболевания выявили в селе Натальевка.

Подозреваемой в убийстве полугодовалого сына таганроженке продлили арест. Брат-близнец скончавшегося младенца едва выжил после побоев матери.

На захвативших заложников в Ростовском СИЗО «игиловцев» возбудили уголовные дела. В июне прошлого года они попытались сбежать из изолятора.

Рождаемость в Ростовской области падает четвертый год подряд. С 2021 года показатель снизился на 11%.

Ростовские гандболистки одержали победу над «Динамо-Синара». Игра прошла в рамках Суперлиги.