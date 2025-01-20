Ростовские гандболистки одержали победу над «Динамо-Синара»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу в выездном матче с волгоградской «Динамо-Синара». Счет встречи — 37:35 в пользу желто-черных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон» Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Лучшим игроком состязания со стороны дончанок стала Ярослава Фролова. Игра прошла в рамках Суперлиги турнирную таблицу которой возглавляет ростовская команда с 38 очками.

В первой игре 2025 года «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку». А 30 января команда сразится с «Университетом» в 1/4 Кубка России.

Дмитрий Ковалевский