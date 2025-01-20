В Ростовской области выросло число тяжких преступлений

По итогам прошлого года Ростовская область заняла 35-е место в рейтинге регионов России по уровню преступности. Топ был составлен аналитиками «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В регионе за год было зафиксировано 125,2 преступления на 10 тыс. жителей, что на 4,6% меньше, чем в 2023 году. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений за тот же период увеличилось на 1,9% — до 36,7 на 10 тыс. человек.

Меньше всего преступлений было зарегистрировано в Чеченской Республике (17 на 10 тыс. жителей). Самыми неблагополучными регионами стали Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай. В этих субъектах за 2024 год количество преступлений превысило 200 на 10 тыс. жителей.

По стране в целом, согласно данным МВД, за 2024 зарегистрировали более 1, 9 млн преступлений. Это на 1,8% меньше по сравнению с 2023 годом.

Анастасия Казуков