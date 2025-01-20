В Таганроге из-за аварии на котельной перевели в дистант школу и два детсада

В Таганроге из-за аварии на котельной по ул. Ленина, 220, находящейся на территории завода «Красный Котельщик», перевели в дистанционный формат два детских сада и школа № 34. Об этом сообщает глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Также без теплоснабжения остаются девять многоквартирных домов в микрорайоне Дубки.

«Бригады предприятия «Городское хозяйство» устраняют порывы на теплосетях, но каждый раз после запуска системы появляются новые повреждения», — отметила Светлана Камбулова.

Котельная была построена в 1968 году. После ее передачи в частные руки, в 2008 года, на объекте ни разу не проводился капитальный ремонт. Котельная нуждается в масштабной модернизации. Глава администрации Таганрога поручила депутату Александру Самойленко провести технический аудит состояния имущества, и по его результатам обязать собственника принять меры.

Ева Китаева