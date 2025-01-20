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ЧС из-за птичьего гриппа ввели в Неклиновском районе Дона

В Неклиновском районе Ростовской области ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Как сказано в публикации, на территории района организовали выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию очага и недопущение распространения гриппа птиц. В сообщении не уточняется, сколько именно птиц оказались заражены.

Очаг заболевания выявили в личном подсобном хозяйстве в селе Натальевка. Установлена карантинная граница радиусом пять км. Помимо Натальевки в границы угрожаемой зоны вошли хутора Ломакин и Рожок.

Вячеслав Рыжков

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