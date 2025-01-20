На захвативших заложников в Ростовском СИЗО «игиловцев» возбудили уголовные дела

В отношении пятерых арестантов-«игиловцев», захвативших заложников в ростовском СИЗО-1, возбуждены уголовные дела. Как информирует пресс-служба УФСБ региона, попытку побега преступники предприняли в мусульманский праздник Курбан-байрам, 16 июня прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Действуя под руководством Тамерлана Гиреева, участники запрещенной организации планировали сбежать из камеры, спустившись по канату во внутренний двор учреждения. Затем трое из них должны были украсть оружие и гранаты из оружейного склада, двое, включая Гиреева, — захватить заложников. Оставшимся участникам плана было поручено освободить содержавшихся в СИЗО фигурантов дела о терроризме. Кроме того, преступники намеревались изготовить зажигательные смеси.

Согласно плану, «игиловцы» собирались получить от правоохранительных органов России «зеленый коридор» и сбежать в Республику Ингушетия. В Кавказском регионе они намеревались примкнуть к местному вооруженному формированию и, воспользовавшись похищенным оружием, участвовать в терактах.

В отношении Рамазана Албекова, Магомеда Алханова, Малика Гандалоева, Даниила Камнева и Адама Кодзоева возбуждены уголовные дела о подготовке теракта, покушении на организацию вооруженного формирования и участии в ТО. Остальные участники неудавшегося побега, включая Гиреева, — ликвидированы.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что ГУФСИН опроверг информацию о побеге заключенных из СИЗО-1 16 января.

Дмитрий Ковалевский