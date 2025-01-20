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Почти 22 тысячи ростовчан приняли участие в Крещенских купаниях

В Ростове с 18:00 18 января по 24:00 19 января почти 22 тыс. местный жителей приняли участие в Крещенских купаниях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Ростове было благоустроено семь мест Великого водоосвящения с окунанием. 12 спасателями, 14 казаками и семью единицами спец. техники обеспечен безопасный подход к купелям и созданы условия для переодевания и обогрева.

В храмах в праздничных службах приняли участие около 56 тыс. человек.

Ева Китаева

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