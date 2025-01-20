Подозреваемой в убийстве полугодовалого сына таганроженке продлили арест

Таганрогский суд продлил арест местной жительнице, подозреваемой в убийстве своего полугодовалого сына и покушении на убийство его брата-близнеца. По информации Объединенной пресс-службы судов Ростовской области, Гераскина пробудет в СИЗО до 25 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ноябре прошлого года, будучи пьяной, фигурантка избила собственных детей. Сложив тела в сумки-переноски, она отнесла их в один из городских магазинов. Сотрудники торговой точки вызвали бригаду скорой помощи.

Медработники констатировали смерть одного из младенцев, на нем нашли признаки насильственной смерти. Его брат получил травмы, но выжил — ребенка спасли врачи.

Дмитрий Ковалевский