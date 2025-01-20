Рождаемость в Ростовской области падает четвертый год подряд

В 2024 году в Ростовской области родились 32 тыс. детей, среди них — четыре тройни. Об этом информирует региональное управление ЗАГС. Согласно данным того же управления за минувшие годы, рождаемость на Дону упала на 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2021 году в регионе появились на свет 36,16 тыс. младенцев, в 2022 году — уже 34,1 тыс. За 2023 год донские ЗАГСЫ зарегистрировали 32,1 тыс. новорожденных.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в прошлом году в регионе на 6,1% сократилось количество разводов. Расторгнуть брак решили 18,5 тыс. пар.

Дмитрий Ковалевский