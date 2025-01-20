Сменился глава орловского филиала «Квадры»

Исполняющим обязанности управляющего директора филиала АО «Квадра» — «Орловская генерация» (входит в АО «Росатом инфраструктурные решения» — дивизион госкорпорации «Росатом») назначен Олег Астафьев. Он вступил в свои полномочия сегодня, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Астафьев

Фото: пресс-служба филиала АО «Квадра» — «Орловская генерация» Олег Астафьев

Фото: пресс-служба филиала АО «Квадра» — «Орловская генерация»

Олег Афанасьев получил два высших образования: теплоэнергетическое и экономическое. С 1993 года и до последнего назначения работал на «крупном предприятии энергетического и коммунального комплекса». Прошел там путь от машиниста-обходчика до заместителя директора по коммерции и развитию филиала.

В январе 2023 года управляющим директором «Орловской генерации» стал Сергей Аношин. До этого с 2016 года филиалом руководил Сергей Филатов.

Алина Морозова