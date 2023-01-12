Орловский филиал «Квадры» возглавил Сергей Аношин

Управляющим директором орловского филиала генерирующей компании «Квадра» стал Сергей Аношин. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Он приступил к обязанностям 10 января. До этого с 2016 года орловским филиалом «Квадры» руководил Сергей Филатов, причины его увольнения официально не комментируют.

С августа 2021 года он занимал должность директора филиала АО «Русатом инфраструктурные решения» «Росатома» (РИР, приобрело у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова 82,47% акций «Квадры» в январе 2022 года, затем довело долю в ее уставном капитале до 95,02%) в Краснокаменске Забайкальского края. До этого с 1996 года работал на должностях инженера, главного энергетика, начальника отделения, замначальника управления по работе на розничном рынке, замдиректора по сбыту на крупных предприятиях энергетического и коммунального комплекса.

«Квадра» была создана на базе тепловых генерирующих мощностей и теплосетевых активов в 11 регионах ЦФО, в том числе в регионах Черноземья. Основными видами деятельности ПАО «Квадра» являются производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транспортировка и реализация тепловой энергии на розничном рынке. Компания обеспечивает 25% потребностей ЦФО в тепловой энергии. Выручка компании за 2021 год составила 62,26 млрд руб., чистая прибыль —3,01 млрд руб.

Мария Старикова

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