Мишустин утвердил стратегию развития Росстата до 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года. Ее основная задача — обеспечить единый подход к сбору, обработке и распространению статистических данных, а также повысить надежность и достоверность предоставляемой пользователям информации.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Подписанное Михаилом Мишустиным распоряжение датировано 30 декабря 2024 года. Стратегия предусматривает расширение перечня анализируемых показателей, использование искусственного интеллекта при аналитике. Реализация стратегии будет осуществляться сразу по нескольким направлениям:

выявление потребностей в информации;

планирование и обеспечение качества статистических данных;

совершенствование системы сбора, обработки и распространения статистических данных;

цифровая трансформация Росстата и системы госстатистики;

информационная безопасность и защита информации;

кадровое обеспечение системы;

развитие международного сотрудничества.

Особое внимание, по словам господина Мишустина, уделят снижению административной нагрузки: для этого сократят количество первичной отчетности. Также к работе будут подготавливать высококвалифицированных специалистов.

Подробнее о стратегии — в материале «Ъ» «Статистикой едины».