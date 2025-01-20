Microsoft тестирует поиск по файлам с помощью ИИ

Американская корпорация Microsoft начала тестировать новую функцию, с помощью которой пользователи смогут находить нужные файлы с помощью семантического анализа на базе искусственного интеллекта. Таким образом получится найти документы даже по не вполне релевантным запросам.

Воспользоваться функцией пока что могут только участники программы Insider на устройствах с чипами Snapdragon и поддержкой Copilot Plus. Возможность интегрировала в поисковую строку на панели задач и в «Проводнике», для ее работы не потребуется подключение к интернету. Искать пока что можно только файлы в определенных форматах, например, JPEG и PNG, а также в документах TXT, PDF и электронных таблицах XLS.

Пользователь может указать папки, в которых разрешен ИИ-поиск, а также разрешить проиндексировать все файлы на ПК. В дальнейшем будет реализована поддержка поиска в облаке OneDrive. Пока что искать можно на английском, французском, китайском, немецком, испанском и японском языках.

Евгений Федуненко