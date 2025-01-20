Европол: мессенджеры должны раскрывать содержание зашифрованных сообщений

Глава Европола Катрин де Боль заявила в интервью Financial Times, что технологические компании, владеющие мессенджерами, должны более тесно сотрудничать с правоохранительными органами. В частности, по ее словам, на них лежит «ответственность перед обществом» предоставлять полицейским службам доступ к зашифрованным сообщениям.

«Анонимность не является фундаментальным правом человека. Когда у нас есть ордер на обыск, мы стоим на пороге, а дверь заперта, и мы знаем, что преступник внутри этого дома, общество не примет довод о том, что мы не можем войти»,— заявила госпожа де Боль. В цифровой среде должен действовать тот же принцип, утверждает глава Европола: полиции нужен доступ к зашифрованным сообщениям, чтобы бороться с преступностью.

Катрин де Боль намерена в очередной раз переговорить на эту тему с главами технологических компаний в рамках встречи Всемирного экономического форума в Давосе на этой неделе.

Почему голосовые вызовы в приложениях могут быть ограничены — в материале «Коллективная ответственность топ-мессенджеров».

Кирилл Сарханянц