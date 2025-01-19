Месторождение песков в Липецкой области заинтересовало «Пикалевскую соду»

Владеющая тремя стекольными заводами компания «Пикалевская сода» приобрела ООО «Горловское», созданное для разработки одноименного месторождения кварцевых песков в Липецкой области. Этот актив может стать ресурсной базой для предприятий нового инвестора, подтвердил «Ъ» владелец покупателя Максим Волков.

Ранее владельцем липецкого месторождения был собственник строившего там горно-обогатительный комбинат «АВК-Холдинга» Алексей Купцов. Проект по заказу ЗАО «Горнорудная компания "Ранова"» стартовал еще в 2000 году, через пару лет возведение объекта было остановлено из-за нехватки средств, а в 2005 году компания обанкротилась. «АВК-Холдинг» в итоге запустил ГОК за 1 млрд руб. в 2013 году, но спустя три года выставил предприятие на продажу из-за недостатка инвестиций.

Запасы на липецком месторождении оцениваются в 50 млн т, возможный срок разработки — около 100 лет. Изначально предполагалось добывать 300–400 тыс. т в год.

По словам Максима Волкова, потребности в кварцевом песке для выпуска бесцветного стекла на Тверском и Алексинском (находится в Тульской области) заводах составляют около 150 тыс. тонн в год. Однако пока липецкие запасы невозможно использовать для выпуска такой продукции из-за высокого содержания железа. Помочь может технология по обогащению песка, инвестиции в закупку оборудования для этого бизнесмен оценил в 1,5 млрд руб.

Ранее, рассказал предприниматель, использовались немецкие технологии, теперь он будет изучать китайские и российские аналоги: «Но уже явно не в этом году». Господин Волков объяснил, что пока инвестировать в развитие месторождения не позволяет высокая процентная ставка.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Деньги ушли в песок».