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Коммерсантъ FM
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Силуанов: 95% торговых расчетов России и Ирана происходит в рублях

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что почти все расчеты по торговым сделкам между РФ и Ираном идут в национальных валютах. При этом доля торговых расчетов в рублях составляет 95%.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я не помню какой-то страны другой, (кроме Ирана.— "Ъ"), чтобы 95% за товарооборот рассчитывались в российской национальной валюте. Я думаю, что это очень хороший показатель»,--рассказал министр в интервью программе «Вести недели».

В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным министр уточнил, что объем товарооборота между Россией и Ираном составляет $4 млрд. «Основная задача сейчас — увеличить товарооборот, потому что для наших стран, для нашего уровня экономического сотрудничества это крайне мало»,— добавил господин Силуанов.

Москва и Тегеран договорились о переходе на национальные валюты при взаимных расчетах в 2022 году. В 2023 году представители центральных банков подписали соглашение об упрощении финансовых и банковских операций между странами. Президент Владимир Путин во время встречи с главой Ирана Масудом Пезешкианом рассказал, что страны уже приступили к работе над сопряжением платежных систем.

Подробнее о встрече глав РФ и Ирана — в репортаже Андрея Колесникова «Лидеры протянули друг другу сосуды».

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