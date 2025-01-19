В Перми аренда квартир за год подорожала на 8-24%

В Перми средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в январе снизилась сразу на 5, 9% до 25,4 тыс. руб., следует из данных «ЦИАН.Аналитики». В декабре 2024 года она составляла 27 тыс. руб. Среди российских городов-миллионников это самое серьезное падение аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Год назад – в январе 2024 года арендовать «однушку» в Перми стоило 23, 6 тыс. руб. Аренда двухкомнатных квартир в Перми в январе снизилась на 0, 3% с 37 до 36, 9 тыс. руб.

Всего за год аренда однокомнатных квартир в Перми выросла на 8%, двухкомнатных - 24%.

По данным «Ъ», снижение аренды - сезонное. За счет ограниченного спроса в период январских каникул за последний месяц средние показатели по городам-миллионникам РФ опустились примерно на 1%. В феврале-марте на рынке начнется оживление, а цены могут стабилизироваться, пишет издание.