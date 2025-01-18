Главные новости за 18 января. Кубань, Крым, Адыгея

Специалисты и волонтеры очистили от мазута более 280 км берега. В трех субъектах обследуют 910 км.

Температуру мазута в танкере «Волгонефть-239» увеличили до +12 °С. Этот процесс необходим для того, чтобы откачать груз из кормовой части судна.

«Золотые» пляжи Анапы будет сложно восстановить до лета из-за дефицита песка. Поиск песка нужного качества и размера — задача сложная и дорогостоящая.

Из-за шторма в 4 балла, чтобы защитить конструкцию вокруг кормы «Волгонефть-239», по периметру со стороны моря вал укрепляют бетонными заграждениями.

В Краснодарском крае в течение 18 и 19 января прогнозируют осадки в виде мокрого снега и гололедно-изморозевые отложения.

На берегу Анапы нашли повторные выбросы мазута.

Утечек мазута в левой части кормы танкера «Волгонефть-239» не обнаружили.

Из-за непогоды запуск грузопассажирского парома между Сочи и Трабзоном перенесли на март 2025 года. Ранее паромное сообщение должны были возобновить 23 января.

В Сочи ожидается сильный ветер и шторм в море. В целях безопасности доступ на пляжные территории временно ограничен.

В поселке Новознаменском, расположенном вблизи Краснодара, произошло возгорание частного гаража. Площадь горения гаража составила 80 кв. м.